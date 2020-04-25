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Подросток зарезал 7-летнего брата из-за проигрыша в игре – СМИ

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В Дудинке в Красноярском крае произошел чудовищный инцидент, в результате которого погиб ребенок. Об этом пишет портал «НГС24».

По предварительной информации, 13-летний подросток играл в игру на телефоне. Он проиграл раунд, после чего у него случилась истерика. Сообщается, что мальчик разнес квартиру, перевернул шкафы и столы, разбудив младшего брата.

Он нанес родственнику, попавшему под горячую руку, 15 смертельных ножевых ранений. Вернувшейся матери он рассказал, что якобы таким нашел младшего брата на полу. В школе мальчик характеризуется положительно, на учете в органах опеки не состоял.

В ГСУ СК по Крансоярскому краю данный инцидент пока не комментировали.

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