Подросток перерезал горло обидчику друга в Новосибирске

Перед судом предстанет 18-летний житель Новосибирска, которого обвиняют в зверской расправе над 19-летним молодым человеком, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в январе. К юноше, который на тот момент был несовершеннолетним, обратился приятель с просьбой припугнуть потерпевшего. Между молодыми людьми произошел конфликт из-за девушки.

Злоумышленник взял на встречу с обидчиком своего знакомого нож. После короткого диалога подросток схватил холодное оружие и нанес своей жертве не менее 10 ударов в шею. Потерпевший скончался. Юноша закопал тело в лесу и скрылся.

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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.