Подросток душил шнурком, раздел и закопал в снег школьника

Мурманский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб матери школьника, которого признали виновным в покушении на убийство малолетнего лица. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел в феврале этого года в Кандалакше в Мурманской области. Сообщается, что 15-летний подросток привел 10-летнего мальчика в лес. Злоумышленник «забил стрелку» жертве. Он избил ребенка, после чего тот потерял равновесие и упал в снег.

Подросток продолжил наносить потерпевшему удары ногой по спине и в живот, стал душить руками, а потом накинул на шею шнур от мешка со сменной обувью, и на протяжении двух минут сдавливал шею потерпевшего до тех пор, пока тот не потерял сознание.

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Парень подумал, что убил мальчика, и решил спрятать тело. Перед этим он раздел ребенка до нижнего белья. Всю одежду и обувь изверг раскидал вокруг, а тело припорошил снегом. Жертву спасло то, что все происходящее видели две девочки. Еще бы несколько минут, и он бы замер, однако мальчик выжил.

Суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года восемь месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.