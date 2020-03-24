Подростки устроили бойню с охранниками ТЦ под Владимиром

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Подростки устроили массовую разборку с охранниками торгового центра. ЧП случилось на территории Владимирского региона. Момент бойни был заснят на видео. Кадры оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре можно заметить, что молодые люди ведут себя очень дико. Ребята громят витрины, прыгают на эскалаторе. Именно здесь и начинается бойня с секьюрити. Один из парней снимает происходящее на телефон.

Чем закончилась разборка, неясно. Однако уже известно, что по поводу случившегося ведется расследование.

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