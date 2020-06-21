Подростки у метро избили беременную и ее мужа в Петербурге

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В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео избиения жителей Петербурга. Инцидент произошел накануне у входа в метро «Рыбацкое».

Сообщается, что подростки набросились на 30-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, которые исполняли песни. В нападении приняли участие пять человек.

По предварительной информации пострадавшей женщине, которая была беременна, сломали нос. Избиение прекратилось, когда в дело вмешались прохожие.