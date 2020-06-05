Подростки толпой избили до смерти инвалида на Урале

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В Свердловской области подростков, которые убили инвалида, обязали выплатить пять миллионов рублей в пользу матери погибшего. Об этом пишет портал «Вести.Ru».

Инцидент произошел в августе 2018 года. Четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их 13-летняя знакомая встретили на улице незнакомого молодого человека с ограниченными возможностями. Они попросили мужчину купить им сигареты. По дороге в магазин около гаражей злоумышленники до смерти избили жертву.

Подростков приговорили к тюремным срокам от 8,5 до 9 лет и 9 месяцев. Они отбывают наказание в воспитательной колонии.

Отмечается, что девочка фиксировала происходящее на видео. В соцсети она написала «Мы убили человека».