Подростки избили продавщицу и ограбили цветочный ларек в Петербурге

Полицейские разыскивают троих подростков, которые ограбили цветочный ларек и избили продавщицу в Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места событий.
Инцидент произошел в магазине на Кушелевской улице. Молодые зашли в ларек. Двое парней забрали товар, пока их спутница отвлекала сотрудницу. Она пыталась остановить грабителей, однако они избили ее прямо на пороге магазина.
Известно, что юные преступники украли мягкие игрушки. Проводится проверка.
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