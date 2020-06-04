Подростки избили продавщицу и ограбили цветочный ларек в Петербурге

-

Полицейские разыскивают троих подростков, которые ограбили цветочный ларек и избили продавщицу в Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места событий.

Инцидент произошел в магазине на Кушелевской улице. Молодые зашли в ларек. Двое парней забрали товар, пока их спутница отвлекала сотрудницу. Она пыталась остановить грабителей, однако они избили ее прямо на пороге магазина.

Известно, что юные преступники украли мягкие игрушки. Проводится проверка.