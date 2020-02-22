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Подростка убили во время массовой драки в Челябинске

В ночь на субботу, 22 февраля, в центре Челябинска произошло убийство подростка. Об этом пишет портал «74.RU» со ссылкой на источники.

Сообщается, что массовая драка между подростками произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера. В результате пострадали двое несовершеннолетних, одному из них ножом попали в сердце. Пострадавший скончался. Второго госпитализировали в областную больницу.

Как пишет СМИ, по данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт выезда их сотрудников на место конфликта.

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