Подростка убили во время массовой драки в Челябинске

В ночь на субботу, 22 февраля, в центре Челябинска произошло убийство подростка. Об этом пишет портал «74.RU» со ссылкой на источники.

Сообщается, что массовая драка между подростками произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера. В результате пострадали двое несовершеннолетних, одному из них ножом попали в сердце. Пострадавший скончался. Второго госпитализировали в областную больницу.

Как пишет СМИ, по данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт выезда их сотрудников на место конфликта.