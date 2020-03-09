Подростка нашли мертвым после игры в онлайн-казино в Подмосковье

В одном из городов на юго-востоке Подмосковья в своей квартире погиб 13-летний подросток. Об этом стало известно МК.

По словам его матери, накануне утром она пошла в комнату к сыну, но мальчик был уже мертв. По предварительной информации, смерть наступила под утро.

В комнате подростка на постели под одеялом полицейские нашли планшет. В истории гаджета было обнаружено, что школьник играл в онлайн-казино, чего ранее за ним никто никогда не замечал.

По одной из версий, мальчик хотел напугать взрослых, однако в какой-то момент что-то пошло не так, и школьник задохнулся.