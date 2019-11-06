Подборка «вкусных» фильмов о поварах и еде

Ничто так не поднимет настроение холодным осенним вечером, как вкусная изысканная еда и чашка ароматного чая или какао. А если добавить к этому рецепту ещё и «вкусный» фильм о поварах и шедеврах кулинарии, вечер получится поистине необыкновенным.

Шеф Адам Джонс

Адам Джонс – достаточно успешный шеф-повар. Правда, раньше у него было больше – от суперрепутации до собственного ресторана в Париже. Падение до пары звёзд Мишлена произошло по собственной вине Джонса, а точнее, из-за пагубных привычек повара. Сдастся ли он? Конечно, нет, хоть и вернуть былые позиции будет нелегко. Начинает Адам с перестройки одного маленького ресторанчика в Лондоне, набирает свою команду специалистов. В это же время он встречает красавицу Элен. Фильм доступен к просмотру.

Вкус жизни

Посетители одного ресторана в Нью-Йорке заметили, что новая официантка ужасно похожа на легендарную звезду Голливуда Кэтрин Зету-Джонс. Девушка на их комплименты отвечала, что ее давно сравнивают с популярной артисткой. Каким же было удивление, когда гости ресторана узнали, что их действительно обслуживала актриса в рамках подготовки к съемкам романтической комедии «Вкус жизни». Лента вышла доброй, живой и запоминающейся. Как проходит жизнь су-шефа и его команды? Очень по-разному – и режиссер фильма приоткрыл закулисье. Трейлер можно посмотреть прямо сейчас.



Молодые и голодные

Лёгкий ненапряжный ситком о кулинарии и «разноцветной» изнанке ресторанного бизнеса. Габи ведёт собственный фуд-блог и грезит о том, как станет профи поваром. Она юная, дерзкая, уверенная в себе и полагает, что её ждут с распростертыми объятиями все рестораны города. Как ни странно, именно так и происходит. В модном месте Габи суперповаром не становится, зато её нанимает для своей семьи богатый предприниматель Джош. Работать у него непросто, зато нескучно.



Кафе

Кафе «Вест Филли Граундз» в Филадельфии – это не просто заведение общепита, а своеобразный закрытый клуб, в котором проводят встречи, завязывают полезные знакомства, обсуждают новости. Клер – местная официантка – даёт советы влюбленным и не только, всегда готова выслушать гостей. Все это делает заведение уникальным в своем роде, человечным, но и сложным. В центре сюжета – запутанные отношения персонала, гостей. Сама Клер, готовая прийти на помощь другим в любой ситуации словом и делом, ничего не смыслит в любви, постоянно выбирая в партнеры редких подонков, портящих ей жизнь изощренными способами.



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Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.