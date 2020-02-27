Под Владимиром чиновники позвали на 23 февраля полуголых танцовщиц

Сотрудники Администрации Кольчугинского района Владимирской области украсили свое празднование 23 февраля пикантными танцами. В ведомство были приглашены полуголые танцовщицы, которые исполнили самбу.
Ведущая праздника сообщила, что в Администрацию приехали «красотки из Бразилии». Перед работниками организации появились две девушки в смелых нарядах. Они стали исполнять «горячие» танцы.
В финале выступления зрители отблагодарили красавиц за выступление громкими аплодисментами, сообщает РЕН ТВ.
Фото и видео: РЕН ТВ