Под Владимиром чиновники позвали на 23 февраля полуголых танцовщиц

Сотрудники Администрации Кольчугинского района Владимирской области украсили свое празднование 23 февраля пикантными танцами. В ведомство были приглашены полуголые танцовщицы, которые исполнили самбу.

Ведущая праздника сообщила, что в Администрацию приехали «красотки из Бразилии». Перед работниками организации появились две девушки в смелых нарядах. Они стали исполнять «горячие» танцы.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/player/video/embed/666434#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

В финале выступления зрители отблагодарили красавиц за выступление громкими аплодисментами, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ