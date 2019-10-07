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Под Тюменью 60-летняя автомобилистка улетела в озеро на паркетнике

В населенном пункте Боровское, который располагается в 11-ти километрах от Тюмени, случилось ДТП. Кроссовер Renault Duster на улице Островского на полной скорости пробил отбойник на краю дороги и слетел в реку Язевку.

По предварительной информации от ГИБДД 60-летняя автомобилистка, управлявшая паркетником, не тормозив, пролетела по перекрестку. В результате падения машины в реку женщина получила не очень серьезные травмы.

Уточняется, что водительница получила травму руки. По факту происшествия ведется проверка, сообщает МегаТюмень.

Фото: МегаТюмень

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