«Под таблетками»: Блогер Диденко рассказала о своем состоянии после гибели мужа

Известный блогер Екатерина Диденко, которая потеряла супруга после празднования дня рождения, сообщила, что лишь теперь осознала всю трагичность ситуации. На странице в Инстаграме девушка отметила, что таких чувств, как у нее сейчас, она не пожелала бы никому. Она уточнила, что лишилась возлюбленного, а также у нее заболели двое детей.

Екатерина отметила, что сперва «ощущение боли сменилось на пустоту». Потом боль вернулась снова. По словам Диденко, она засыпает «под таблетками», однако все равно не спит и думает о гибели Валентина (супруг Екатерины).

– Не обсуждайте меня за эти сообщения. Мне так легче справиться с этой болью утраты. Просто отпишитесь, если вас это задевает, – написала Екатерина.

Она заявила, что ранее находилась в шоковом состоянии и не осознавала до конца, что случилось. Теперь же она все поняла и не знает, как дальше жить, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ