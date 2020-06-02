Под Саратовом задержан мужчина, насиловавший и убивавший пенсионерку

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39-летнего гражданина задержали на территории Саратовского региона. Он является подозреваемым в нападении на 75-летнюю пенсионерку.

Согласно информации СК РФ, мужчина совершил преступление 28 мая. Он постучал в дверь дома пожилой женщины. Он заявил, что пришел проверять счетчики. Оказавшись в доме незнакомки, мужчина набросился на потерпевшую, надругался над ней, а затем стал требовать деньги и угрожал ножом. Мужчина получил 450 рублей. однако издевательства не прекратил. Он нанес женщине удары в шею, подбородок и бок ножом. Потом стал бить женщину всем подряд и попытался задушить проводом от торшера.

Когда он получил еще 3 тысячи рублей, мужчина взял телефон и ключи жертвы, поджег дом и скрылся, закрыв дверь. Однако потерпевшая сумела выбраться из дома и дойти до соседей. После этого нападавшего задержали. Ведется расследование, пишут Вести.