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Новости мираПроисшествия

Под Пермью пьяный подросток убил 10-летнюю девочку

Никита Брыкин

Порталу «59.ru» стали известны обстоятельства гибели 10-летней девочки из села Калино Чусовского района.

Сообщается, что ребенок пропал 23 августа. Заявление в полицию семья подала только 27 августа. Тело девочки нашли 28 августа в ста метрах от ее дома. На нем обнаружили следы насильственного характера. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 16-летний местный житель. По версии следствия, пьяный подросток встретил знакомую девочку около ее дома, привел жертву на окраину улицы к зарослям травы, где несколько раз ударил руками по голове.

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В итоге девочка скончалась на месте. Вину в совершенном преступлении задержанный подросток признал полностью. Его арестовали до 30 октября.

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