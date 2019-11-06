Под Пензой в аварии погибла женщина

Вечером в среду, 6 ноября, на улице Дорожной в Бессоновке произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Пенза-Обзор» со ссылкой на региональное управления ГИБДД России.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль BMW, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и машина ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя.

В результате скончалась женщина 1974 года рождения. Она находилась в салоне отечественного авто.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.