На главную Новости мира Под Пензой в аварии погибла женщина
Новости мираПроисшествия

Под Пензой в аварии погибла женщина

Вечером в среду, 6 ноября, на улице Дорожной в Бессоновке произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Пенза-Обзор» со ссылкой на региональное управления ГИБДД России.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль BMW, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и машина ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя.

В результате скончалась женщина 1974 года рождения. Она находилась в салоне отечественного авто.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»