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Под Москвой отец одурманил дочь наркотиками и хотел изнасиловать

В городе Орехово-Зуево (Московская область) мужчина одурманил свою несовершеннолетнюю дочь наркотическими средствами и попытался надругаться над ней. Жертвой едва не стала 15-летняя девушка.

Сообщается, что потерпевшая с недавнего времени жила с отцом. С мамой у нее отношения не сложились: девушка сбежала от нее и стала проживать у папы. Когда мужчина решил совершить дикий поступок, его дочь находилась у прабабушки. Житель Орехово-Зуево забрал дочь и доставил домой. Там он предложил ей употребить наркотики. Вещества подействовали на юную москвичку быстро: она захотела спать. Тогда мужчина попытался обнять 15-летнюю девочку, однако она воспротивилась. Спустя несколько минут отец вернулся в комнату, где находилась его дочь. В его руках была секс-игрушка.

Мужчина попытался удержать девушку, однако она сумела вырваться и убежала из дома. Известно, что ранее злоумышленника уже судили за похищение человека и вымогательство. Официальные комментарии пока отсутствуют, сообщает РЕН ТВ.

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