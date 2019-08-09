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Под Костромой неисправный автобус с пассажирами в салоне слетел в кювет

В Костромской области неисправный автобус с рабочими улетел в кювет. ЧП случилось примерно в 06:30 во время следования автобуса по маршруту Кострома-Шувалово.

Установлено, что к аварии привела поломка рулевой тяги, которая лопнула. Именно поэтому автобус занесло. В момент ДТП в салоне ТС находилось 30-40 человек. К счастью, никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Выяснилось, что автобус месяц назад проходил технический осмотр. Механики не нашли поломок. Первый рейс прошел без ЧП, а в обратной поездке рулевая тяга лопнула, что и привело к аварии, сообщает KOSTROMA.TODAY.

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