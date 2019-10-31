Под Геленджиком камера засняла последние мгновения жизни водителя

28 октября неподалеку от города Геленджика водитель ВАЗ-2112 устроил лобовое ДТП, в котором погиб. Последние секунды жизни автомобилиста были засняты на камеру пассажиром его машины.

Известно, что происшествие случилось около населенного пункта Дивноморское примерно в 10:00. 24-летний местный житель, управляя Ладой 12-ой модели, вылетел на встречку через сплошную линию и протаранил Hyundai Solaris, которым управлял 51-летний автомобилист. В итоге виновник столкновения погиб, а рулевой «корейца» и два пассажира обоих транспортных средств были госпитализированы.

Известно, что водитель «двенадцатой» находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. После аварии было установлено, что в момент столкновения Ваз «летел» со скоростью 140 километров в час (стрелка спидометра остановилась на данной отметке после ЧП). При этом пассажир ВАЗ-2112 успел снять на камеру последние моменты жизни автолюбителя, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото и видео: очевидцы и участник ДТП