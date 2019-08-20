На главную Новости мира Под Апатитами произошла смертельная авария
Новости мираПроисшествия

Под Апатитами произошла смертельная авария

20 августа неподалеку от города Апатиты случилось ДТП с летальным исходом. Участниками столкновения в 18:30 стали две иномарки.

Согласно данным очевидцев, аварию спровоцировал водитель автомашины Acura, который ехал на север. Свидетели утверждают, что мужчина потерял управление, что и стало причиной ДТП. Сам автомобилист заявил, что пошел на обгон фуры, это и привело к лобовому удару с Nissan Tiida.

В итоге пассажирка последнего авто получила травмы. Которые привели к летальному исходу. Женщина умерла еще до приезда скорой помощи. Кроме того, травмированными оказались оба автолюбителя. Их срочно доставили в медучреждение. По факту случившегося ведется расследование, сообщает Мурманский вестник.

Фото: Хибинформбюро

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль

В Рязани на расстоянии километра от завода «Сплав» построят микрорайоны на 25 тысяч человек

В Рязани потеплеет до +30°С

Николай Любимов: К концу этого года регион должен показать реальные перемены к лучшему в жизни людей

В двух районах Рязанской области отключат газ

В Рыбном обнаружен труп

В Рязани отметили «Праздник яблока»

«Живая цена» или почему так часто меняются цены в туризме

ФК «Рязань» заявил вратаря, воспитанника казанского «Рубина»

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области

В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район

В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В среду на двух улицах Рязани отключат электричество

В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-8

В текст католической молитвы «Отче наш» внесли изменения

Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 выходит на рынок