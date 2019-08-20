Под Апатитами произошла смертельная авария

20 августа неподалеку от города Апатиты случилось ДТП с летальным исходом. Участниками столкновения в 18:30 стали две иномарки.

Согласно данным очевидцев, аварию спровоцировал водитель автомашины Acura, который ехал на север. Свидетели утверждают, что мужчина потерял управление, что и стало причиной ДТП. Сам автомобилист заявил, что пошел на обгон фуры, это и привело к лобовому удару с Nissan Tiida.

В итоге пассажирка последнего авто получила травмы. Которые привели к летальному исходу. Женщина умерла еще до приезда скорой помощи. Кроме того, травмированными оказались оба автолюбителя. Их срочно доставили в медучреждение. По факту случившегося ведется расследование, сообщает Мурманский вестник.

Фото: Хибинформбюро