Почему лечиться от наркотической зависимости нужно в стационаре?

Наркозависимость – проблема, с которой сталкиваются люди во всем мире. Если вы сами не употребляете запрещенные препараты, то это могут делать ваши знакомые или родственники. В такой ситуации не стоит оставаться в стороне. Человеку требуется помощь. Зачастую он сам не понимает, что болен. При зависимости от наркотиков на второй план уходит семья, друзья, работы и другие сферы жизни. Самое страшное, что результатом такого образа жизни может стать смерть, если своевременно не обратиться за помощью.

Практика показывает, что только стационарное лечение наркозависимых дает нужный результат. В домашних условиях с этим справиться сложно, так как высока вероятность срыва. Нужно изменить привычную обстановку, оградиться от внешних факторов, которые выступают раздражителями.

Необходимость прохождения лечения в стационаре обусловлена тем, что при резком отказе от приема запрещенных препаратов развиваются побочные действия. Человек страдает физически. Развиваются галлюцинации. Повышается температура, артериальное давление. Больной должен быть под присмотром медицинского персонала, который в случае необходимости может предпринять необходимые меры. При сильной зависимости, когда наркотики принимаются на протяжении долгого времени, резкий отказ может привести к летальному исходу без медикаментозного вмешательства.

Можно ли принудить к лечению?

Наркоман может до последнего отрицать, что у него есть очевидные проблемы с запрещенными препаратами. Зависимость серьезно меняет мировоззрение. Принимая наркотики, человек получает состояние комфорта, спокойствия, удовлетворения. Во многих случаях это способ оградиться от проблем, поэтому зависимые не планируют избавляться от этой привычки. Но носильное лечение даже в самой лучшей клинике не даст нужного результата, так как человек должен сам понимать. Что это нужно в первую очередь ему.

Принудить к лечению можно, но высока вероятность, что после выписки человек сорвется. Чтобы исключить такую вероятность, перед началом лечебного курса проводится встреча с психологом. Этот специалист помогает понять, что употребление наркотиков – это путь в никуда. Он помогает развить мотивацию, выработать четкие цели и понимание, что этот этап нужно пройти, чтобы улучшить качество жизни в будущем.