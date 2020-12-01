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По вине воспитательницы в детсаду на прогулке погибла малышка

Никита Брыкин

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшей воспитательнице детского сада Александры Литвиной. Ее признали виновной в халатности, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что по вине женщины погибла 3-летняя девочка.

Инцидент произошел 26 марта в детском саду. Выяснилось, что 29-летняя женщина во время прогулки на детской площадке не следила за группой детей и на длительное время отвлекалась на посторонние занятия.

Малышка застряла между перегородками игровой лестницы и не могла самостоятельно освободиться, провисев в таком положении около 10 минут. От полученных травм ребенок скончался.

Литвина полностью признала вину и раскаялась. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы. Судом ей также запретили заниматься педагогической деятельностью.

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