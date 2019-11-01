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«По стопам Мавроди»: в Петербурге осуждены мошенники за кражу 53 млн

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении основателей «финансовой пирамиды» Юрия Васильева и Александра Заборцева. Их признали виновными в краже и мошенничестве.

По версии следствия, кредитно-потребительский кооператив «Кредитное содружество» существовал с 2012 по 2015 год. За три года были заключены договоры вклада под 27-50 % годовых. Выяснилось, что фактически кооператив не был намерен и не имел возможности выполнять свои обязательства, пишет портал «Невские Новости».

Жертвами мошенников стали 116 граждан. Сумма ущерба составила 53,8 миллиона рублей. Партнеров приговорили к 5,7 и 8,9 годам в колонии общего режима.

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