По итогам лета с рынка ушли 18% турагентств и 14% мини-гостиниц

Пандемия коронавируса стала испытанием для индустрии гостеприимства: далеко не все игроки пережили закрытие границ и поздний старт туристического сезона. За лето 2020-го в сравнении с маем с рынка ушли 18% турагентств и 14% небольших отелей, рассказали в IT-компании «Эвотор». Кроме того, значительно сократились обороты туристической отрасли: агентства за июнь — август недосчитались в среднем на 43% выручки год к году, а отели —трети.

Впрочем, осенью ситуация несколько улучшилась. В первой половине сентября турагентства сократили отрыв от прошлогодних показателей оборота до 22%, а спрос на гостиницы в нескольких регионах даже превысил прошлогодний. Так, отели Астраханской области выручили в начале осени на 18% больше, чем год назад, Калининградской области — на 8%, а Архангельской области — на 5%. В целом же субъектами-лидерами по объему трат в отелях стали Краснодарский край, Севастополь и Крым, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Татарстан, рассказали в «Платформе ОФД».

Но делать окончательные выводы, сколько представителей отрасли гостеприимства перестали работать в ней, лучше в конце года: еще есть надежда, что часть предпринимателей возобновит деятельность, оптимистичен вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Турные новости: после пандемии закрылось каждое пятое туристическое агентство.