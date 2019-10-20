«Плюнула в кассира»: в Москве подрались покупатель и кассир магазина Fix Price

Накануне на Тверской улице в Москве в магазине Fix Price агрессивный покупатель избил кассира. РЕН поделился подробностями драки.

Сообщается, что сотрудница пыталась объяснить гостю, как работает бонусная карта. Однако посетительница стала оскорблять кассира, которая сделала ей замечание.

«Она часто у нас бывает, все время скандалы. Сегодня оскорбления начались, швыряния, кидания, покупатели начали ее снимать. Она плюнула в кассира», — рассказала коллега пострадавшей.

После этого между клиенткой и сотрудником началась потасовка. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.