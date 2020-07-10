Питерский врач насиловал беспомощных пациенток под наркозом

В Петербурге суд вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну. Он обвиняется в изнасиловании сразу нескольких пациенток, пишет телеканал «78».

По версии следствия, злоумышленник работал в консультативно-диагностическом центре «Ювента». Врач совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, находившихся после операции под наркозом. Оганесяна признали виновным по шести эпизодам.

Обвинение врачу предъявили в декабре 2019 года. Мать 16-летней школьницы рассказала, что анестезиолог воспользовался беспомощным состоянием девушки.

Отметим, что злоумышленника приговорили к 10 годам колонии строгого режима. С него взыскали 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.