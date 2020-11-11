Питерский школьник ночью устроил бойню в своем доме

В Петербурге 15-летний подросток совершил попытку массового убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что школьник перерезал горло ножом своей 6-летней племяннице, после чего выстрелил из травматического пистолета в висок матери, а также прострелил руку отцу. Уточняется, что «добить» родителей ему не удалось, так как мужчина оказал сопротивление, пишет МК.

По данным РЕН, малолетний преступник давно планировал убийство родственников. Трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, девочка – в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что подросток стрелял из пистолета своего отца – он, как сообщается, сотрудник ДПС. Подросток задержан. Сейчас он на допросе в СК.