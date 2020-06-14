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«Питаюсь Дошираком»: продавец ТЦ записал видеообращение

Алексей Агеев
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Сотрудник одного из казанских торговых центров записал видеообращение и разместил его в Сети. В своей речи 25-летний молодой человек рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться с наступлением режима самоизоляции и ограничений, сообщает Вечерняя Казань.

Работник ТЦ сообщил, что казанские магазины все еще закрыты, и поэтому ему пришлось продать почти всю бытовую технику, мебель и другие предметы обихода. При этом кушать парню приходится только «Дошираком». Зарабатывать получается лишь с помощью игры на гитаре. Парень выступает на улицах или дает уроки мастерства по игре на музыкальном инструменте.

– Мне пришлось продать всю мебель, технику, шкафы и все остальное, чтобы хоть как-то обеспечить себя <…> Приходится питаться только дошираком <…> У меня остался только электрический чайник, у меня плиты сейчас нет, – отметил казанец.

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