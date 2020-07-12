Пикаперы назвали города с самым доступным сексом

Пикаперы назвали города, в которых можно найти самый доступный секс. В рейтинг вошли 20 населенных пунктов.

В список были включены города, где есть возможность найти интимную близость по обоюдному согласию сторон. Услуги профессионалок не учитываются.

Лидером рейтинга стал город Иваново, вторую строчку занял Коктебель. Замыкает ТОП-3 Пенза.

В пятёрку лучших включили также Севастополь и Ялту. Северная столица стала седьмой в списке. Москва заняла девятую строчку, сообщает РЕН ТВ.