Пикаперы назвали города с самым доступным сексом

Пикаперы назвали города, в которых можно найти самый доступный секс. В рейтинг вошли 20 населенных пунктов.
В список были включены города, где есть возможность найти интимную близость по обоюдному согласию сторон. Услуги профессионалок не учитываются.
Лидером рейтинга стал город Иваново, вторую строчку занял Коктебель. Замыкает ТОП-3 Пенза.
В пятёрку лучших включили также Севастополь и Ялту. Северная столица стала седьмой в списке. Москва заняла девятую строчку, сообщает РЕН ТВ.
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