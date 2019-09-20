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Пикап Nissan Titan новой генерации будет представлен 26 сентября

Японский автоконцерн Nissan разместил в Сети видеотизер нового поколения пикапа Nissan Titan. Премьера внедорожника должна пройти 26 сентября в ходе открытия Ярмарки в Техасе.

Сейчас о новинке почти нет никакой информации, однако уже по тизеру понятно, что внешний вид нового пикапа будет более «злым». За это отвечают новая оптика, радиаторная решетка и ДХО в форме буквы С. Также известно, что версия PRO-4X обзаведется новым шильдиком красного цвета.

За разгон пикапа будет отвечать не обновленный 5,6-литровый мотор V8, который выдает 395 «лошадей». В паре с силовым агрегатом трудиться будет 7-скоростная АКПП. В комплектации PRO-4X на машину поставят «офф-роадные» амортизаторы фирмы Bilstein, защиту «раздатки» и задний дифференциал с электроблокировкой, сообщает Пенза Драйв.

Фото и видео: Nissan

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