Певица Maruv поразила фанатов откровенным снимком

Известная поп-исполнительница Maruv разместила в своем Инстаграме пикантную фотографию, чем поразила своих фанатов. В качестве подписи звезда представила объявление об отмене концертов в этом месяце.

Для фотографии украинская знаменитость выбрала бежевое нижнее белье, сексуальные полупрозрачные чулки и перчатки, а также легкое платье, накинутое на одно плечо. Дополняют образ ярко-синие волосы.

Фанаты певицы были поражены ее красотой и сексуальностью. Поклонники наставили огромное количество лайков и написали множество восторженных комментариев.