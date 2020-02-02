Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим сейчас находится в больнице, где проходит плановое обследование. Об этом, со ссылкой на её менеджера Маргариту Соколову, сообщает РИА Новости.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что МакSим госпитализирована с «адскими головными болями». Соколова назвала их преувеличенными, отметив, что певица проходит плановое обследование. По его результатам врачи рекомендовали ей воздержаться от концертной деятельности и пройти курс реабилитации.



Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, имеет отношение и к Рязани. Она обучалась в РГУ, часто посещает Пронский монастырь.



Некоторое время назад певица попала в ДТП, после чего у неё начались проблемы со здоровьем.

