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Певица МакSим попала в больницу

Фото: @maksimartist

Певица МакSим сейчас находится в больнице, где проходит плановое обследование. Об этом, со ссылкой на её менеджера Маргариту Соколову, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что МакSим госпитализирована с «адскими головными болями». Соколова назвала их преувеличенными, отметив, что певица проходит плановое обследование. По его результатам врачи рекомендовали ей воздержаться от концертной деятельности и пройти курс реабилитации. 

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, имеет отношение и к Рязани. Она обучалась в РГУ, часто посещает Пронский монастырь. 

Некоторое время назад певица попала в ДТП, после чего у неё начались проблемы со здоровьем. 

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