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Певица INNA и ее команда пропали в Москве

На территории города Москвы исчезла знаменитая румынская певица INNA. О пропаже артистки Елены Александры Апостоляну заявил ее друг.

По словам мужчины, исполнительница прибыла в российскую столицу вместе со своей командой из города Бухареста. Коллектив собирался побыть в Москве несколько дней, а затем отправиться в Петербург. Но после заселения в отель INNA и ее музыкальные партнеры перестали выходить на связь.

Друг Апостоляну уточнил, что связь прервалась как с самой румынской звездой, так и с ее водителем-мексиканцем, психологом, косметологом и ударником. Теперь столичные правоохранители занимаются проверкой информации об исчезновении популярной артистки, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм певицы INNA

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