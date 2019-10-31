Певица INNA и ее команда пропали в Москве

На территории города Москвы исчезла знаменитая румынская певица INNA. О пропаже артистки Елены Александры Апостоляну заявил ее друг.

По словам мужчины, исполнительница прибыла в российскую столицу вместе со своей командой из города Бухареста. Коллектив собирался побыть в Москве несколько дней, а затем отправиться в Петербург. Но после заселения в отель INNA и ее музыкальные партнеры перестали выходить на связь.

Друг Апостоляну уточнил, что связь прервалась как с самой румынской звездой, так и с ее водителем-мексиканцем, психологом, косметологом и ударником. Теперь столичные правоохранители занимаются проверкой информации об исчезновении популярной артистки, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм певицы INNA