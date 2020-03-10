Певец Matrang устроил дрифт около ТЦ в Москве

Известный певец Matrang – уроженец Северной Осетии – устроил дрифт на парковке для машин около торгового центра «Юнимолл» в столице РФ. Молодой человек покатался с ветерком и отснял свои покатушки на видео.

Контент появился на странице Алана Хадзарагова в соцсети Инстаграм. При просмотре видно, что рэпер «валит боком» на своем черном BMW.

– Насыпаем с фурией, – прокомментировал запись сам Matrang.

В ответ пользователи Сети и подписчики певца отметили его мастерство вождения и восхитились красотой маневра.

Фото и видео – Инстаграм певца Matrang