Певец Matrang устроил дрифт около ТЦ в Москве

Известный певец Matrang – уроженец Северной Осетии – устроил дрифт на парковке для машин около торгового центра «Юнимолл» в столице РФ. Молодой человек покатался с ветерком и отснял свои покатушки на видео.
Контент появился на странице Алана Хадзарагова в соцсети Инстаграм. При просмотре видно, что рэпер «валит боком» на своем черном BMW.
– Насыпаем с фурией, – прокомментировал запись сам Matrang.
В ответ пользователи Сети и подписчики певца отметили его мастерство вождения и восхитились красотой маневра.
Фото и видео – Инстаграм певца Matrang