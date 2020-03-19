Петербурженка рассказала, как сдавала анализ на COVID-19

Жительница Петербурга рассказала в Инстаграме, насколько тяжело ей было сдать анализы на коронавирус. Изданию «Мегаполис» девушка сообщила, что события происходили в клинике на Благодатной улице.

По словам россиянки, работники регистратуры попытались отправить девушку без анализов домой. Такая «политика» проводилась несмотря на то, что у потерпевшей есть ОРВИ. При этом работники больницы заявили, что сдать анализ нельзя, если у больного имеется ОРВИ. Но петербурженка оказалась настойчивой и все же сумела прорваться в кабинет для сдачи анализов. Но там ее ждали новые сюрпризы: ее призвали к замеру температуры стандартным градусником без дезинфекции.

В итоге у девушки все же взяли мазки из носа и горла. Результаты будут через пять дней. О них сообщат, если итог будет положительным.