Петербуржец убил и расчленил преподавателя из-за огромного долга

Житель Ленинградской области Артем Беленко, которого обвиняют в убийстве 34-летней петербургской преподавательницы биохимии Екатерины Антонцевой, сознался и рассказал подробности преступления, пишет «Лента» со ссылкой на телеграм-канал «Baza».

Мужчина рассказал, что познакомился с 17-летней Антонцевой в интернете в 2004 году. Вскоре они начали встречаться, но через некоторое время расстались из-за ревности со стороны Беленко. В 2011 году они возобновили общение как друзья.

В 2019 году 36-летний мужчина занял у подруги 2,6 миллиона рублей на развитие бизнеса. Он пообещал вернуть деньги не позже лета 2020 года, но не сдержал слово. Антонцева стала торопить должника с выплатой денег.

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Как стало известно, 25 октября друзья встретились в квартире на улице Димитрова, чтобы обсудить долг. Тогда Беленко напал на Антонцеву и задушил ее. Хозяйка квартиры не поняла, что происходит, и спросила: «Тема, ты чего?» Задушив Антонцеву, Беленко отрезал у нее большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона.

Злоумышленник некоторое время переписывался с друзьями Екатерины от ее имени и даже имитировал участие в поисках женщины. Однако позже его задержали и арестовали до 25 декабря.