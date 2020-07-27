Петербуржец рассказал, как отрубил жене голову, руки и ноги

Телеканал РЕН ТВ раскрыл детали убийства 24-летней жительницы Петербурга. Ранее ее обезглавленное тело нашли во дворе одного из жилых домов на проспекте Художников.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний муж убитой, инвалид третьей группы. Он признался, что поругался с женой из-за развода и разрубил ее топором. По его словам, женщина хотела отобрать у него ребенка.

Мужчина отметил, что заранее приготовил орудие убийства и спрятал его в квартире. Он договорился о встрече с жертвой. Когда она приехала, злоумышленник несколько раз ударил ее топором по голове. После этого он решил расчленить тело и замести следы.