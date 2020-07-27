Петербуржец отрубил жене топором руки, ноги и голову

В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге под окнами одного из домов было найдено расчлененное тело женщины без головы, рук и ног, пишет телеканал РЕН ТВ.

По подозрению в расправе задержан 29-летнтй мужа убитой. Он заявил, что разрубил женщину топором в ходе ссоры. Пара планировала развестись, супруга грозилась забрать у возлюбленного ребенка.

Сообщается, что на теле отсутствовала какая-либо одежда. Предполагается, что погибшей было около 30 лет. Подробности выясняются.