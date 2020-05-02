Петербуржцы провели дрифт-сходку, наплевав на COVID-19

В Северной столице провели массовую сходку автомобилистов с общепитом и кальяном. Мероприятие проходило около одного из футбольных стадионов. Его гостями стали автолюбители Питера и других регионов.
На парковку съехались примерно сто автолюбителей. Они старались продемонстрировать мощь и оригинальность своих транспортных средств. Водители дрифтовали, включали музыку, общались между собой, танцевали.
Как отмечает РЕН ТВ, посетителям дрифт-вечеринки было наплевать на нормы самоизоляции. При этом в Петербурге введен запрет на посещение общественных пространств.
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