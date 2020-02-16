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Пешеход пролетел по дороге несколько метров после ДТП в Петербурге

15 февраля пешеход-нарушитель серьезно пострадал в результате ДТП на территории Кировского района Северной столицы. Наезд на мужчину был совершен поздним вечером. Момент ЧП засняли на видео.

При просмотре видно, как пешеход перебирается через разделительный отбойник посреди дороги и оказывается на проезжей части неожиданно для водителя автомашины Skoda Rapid, который на высокой скорости движется по Ленинскому проспекту. Автомобилист сносит нарушителя и прокатывает его на капоте своего авто. Затем потерпевший отлетает от иномарки и пролетает по дороге несколько метров.

В результате происшествия пострадавший получил тяжелейшие травмы. Он был срочно доставлен в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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