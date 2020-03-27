Первые снимки Nissan Qashqai опубликовали в Сети

Алексей Агеев
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Фото — Мотор1

В интернете появились первые фотографии кроссовера Nissan Qashqai третьей генерации. Ожидается, что обновленная модель будет представлена на территории Старого света уже в 2020 году.

Отметим, что экстерьер «Кашкая» поменялся очень заметно. Машина стала более стильной, кузов стал более рельефным, передние фары заужены, бампер спереди массивный, на нем виднеется хромированная решетка радиатора, а внизу кузова располагается черный пластиковый защитный обвес.

В данный момент представители Nissan пока что не сообщают точные данные о третьей генерации Qashqai. Но, как сообщает 32cars, его внешний вид будет походить на стиль концепта IMx.

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