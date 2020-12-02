Первые штрафы выписали управляющим компаниям за неубранный снег во Владивостоке

Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

«Восьми руководителям управляющих компаний и ТСЖ выписаны штрафы. Все компании из Первореченского района Владивостока», — сказал собеседник агентства, добавив, что первые штрафы выписаны по итогам проверки.

Среди оштрафованных компания — «Дальневосточный регион», «Хороший дом», «Атлант», ТСЖ 62, ЖСК 106.

По словам собеседника агентства, сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, физическим – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Спустя две недели после циклона большая часть тротуаров, улиц, придомовых территорий Владивостока до сих пор закована льдом. Ежедневные 10-балльные автомобильные пробки увеличивают привычное время в пути на несколько часов.

В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.