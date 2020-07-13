«Пернатую кошку» засняли в Красноярском крае

Бородатую неясыть засняли в национальном парке «Шушенский бор» на территории Красноярского края. В СМИ птицу прозвали «пернатой кошкой».

Видеоролик, на котором позирует птица, опубликовало издание enisey.tv. Уточняется, что бородатая неясыть входит в число наиболее крупных представителей семейства совиных. Размах крыльев у «пернатой кошки» достигает полутора метров. Под клювом у таких сов есть пятно вроде бороды, потому вид и получил свое название.

Прозвище «пернатая кошка» получено также неслучайно: птицы данного вида часто съедают грызунов, охотятся на птиц, лягушек, зайцев. Если птица почувствует угрозу своему потомству, она способна совершить нападение даже на людей.