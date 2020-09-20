Личные общегражданские документы являются важнейшими и используются для изменения гражданского состояния, места жительства, работы и учебы. Для того, чтобы придать документу законную силу в другой стране, необходимо произвести официальный перевод. Услуга предоставляется специализированными агентствами в соответствии с установленной тарифной сеткой. На стоимость оказывает непосредственное влияние тип языка, срочность и другие факторы.

О чем нужно помнить

В России услуга перевода паспорта чаще всего более востребована среди граждан из ближнего зарубежья. Они прибывают в страну для учебы, работы и проживания. Многие вступают в брак, поэтому требуется осуществить официальный перевод паспорта. Подобный документ может заменить действующий паспорт и использоваться по назначению. Как подготавливается:

все странички паспорта четко переводятся с соблюдением транслитерации и грамотным использованием латиницы;

переводятся все без исключения страницы, сохраняется исходная нумерация;

на бланк переносятся данные о штампах, ранее выданных паспортах и пробелах в данных;

готовый документ корректируется на содержание исправлений, помарок, ошибок, опечаток;

сохраняется исключительный деловой стиль;

не используются синонимы, лирические отступления.

Готовый перевод паспорта дополняется копией оригинального документа, фотографией. К нему могут быть приложены комментарии переводчика. Подобная услуга имеет высокую квалификацию, поэтому должна выполняться опытными переводчиками с соответствующим статусом.

Нотариальное заверение перевода паспорта

Следующим шагом в оформлении готового документа должно быть нотариальное заверение. Обратиться можно в любую контору, предоставляются не только копии и перевод, но и оригинальный документ. Специалист найдет подтверждение квалификации переводчика и заверит его подпись своей. Для этого на документе указывается не только имя специалиста, осуществившего перевод паспорта, но и исходные данные его диплома. Сам нотариус не вправе отвечать за перевод, ведь он не имеет профильного лингвистического образования. Однако, он вполне может заверить существование переводчика и выполнение им перевода паспорта. Данные о заверенных документах подлежат строгому учету, вносятся в соответствующий реестр. В дальнейшем они могут быть без труда восстановлены.

Дистанционный перевода паспорта

Ввиду новых социальных условий во всем мире большую популярность получает перевод документов онлайн. Подобную услугу можно получить в некоторых бюро переводов, загрузив скан и отправив его по электронной почте или другим удобным способом. Однако, юридической силы перевод без апостиля сертифицированного переводчика или нотариуса иметь не будет. Для придания ему юридической силы, нужно заверить. После этого бюро переводов несет полную ответственность и дает гарантии на качество текста. Специалисты, работающие в штате агентства, корректно переведут самые сложные имена, названия городов и улиц. Важно понимать, что перевод паспорта нужно оформлять в той стране, в которой планируется поступать на учебу, работу или лечение. Большинство переводов, подготовленных на родине не имеют юридической силы в других государствах.