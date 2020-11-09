Перекись водорода замедляет процесс старения

Шведские учёные из Чалмерского технологического института выявили зависимость оксидантов – активных форм кислорода на процесс замедления старения клеток.

Известно, что калорийность пищи влияет на продолжительность жизни всех организмов. Учёные провели эксперимент на дрожжах. Выяснилось, что применение перекиси водорода стимулирует фермент Tsa1, который активизирует весь процесс. Соответственно, если использовать в Tsa1 небольшие количества оксиданта для снижения активности центрального сигнального пути, то клетки получат меньше калорий.

Как следствие клетки начинают меньше делиться, не испытывают стресс и не стареют.

Учёные намерены применить данное открытие в разработке препаратов против возрастных заболеваний, — пишет Хайтек +.