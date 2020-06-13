Перед записью извинений Ефремов вызвал частного нарколога – СМИ

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Актер Михаил Ефремов воспользовался услугами врача-нарколога перед тем, как записать видеообращение после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Сообщается, что артиста посетил частный нарколог для лечения абстинентного синдрома. Это состояние возникает из-за отказа от алкоголя после его длительного употребления.

Отмечается, актер собирается лечиться от алкогольной зависимости.

В понедельник в центре Москвы в результате аварии с участием Ефремова погиб 57-летний Сергей Захаров. В этот момент артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позже артист принес извинения перед семьей погибшего.