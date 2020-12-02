Перечислены самые опасные способы употребления картофеля

Не стоит есть картофель с кожурой, так как в нем накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха, об этом в беседе с газетой «АиФ» заявила врач-эндокринолог Елена Губкина.

Специалист не рекомендует подвергать продукт высоким температурам при приготовлении.

Также Губкина пояснила, что после жарки во фритюре клубни насыщаются жирами и токсинами. Без вреда для здоровья следует съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.

Лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару – овощ отдаст максимальное количество полезных веществ.