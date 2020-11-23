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Новости мираПроисшествия

Пенсионерка избила полицейских из-за отсутствия маски в Ленобласти

Никита Брыкин

Возбуждено дело по двум статья в отношении 58-летней пенсионерки из Пушкина, которая устроила драку с полицией из-за нежелания надевать маску в маршрутке, пишет «КП».

Инцидент произошел 19 ноября. Сообщается, что женщина упорно отказывалась выполнять требование сотрудника МВД, остановившего автобус. Подозреваемая, будучи без маски, в ответ на неоднократные требования полицейского проследовать в отделение для составления протокола, ударила его рукой по туловищу.

Женщину удалось извлечь из салона маршрутки и доставить в полицейский участок. Пенсионерка оскорбляла правоохранителей. Во время личного досмотра пенсионерка бросилась на офицера и трижды ударила его в плечо.

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