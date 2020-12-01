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Пенсионер зверски убил свою семью из-за гаража

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против 64-летнего жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в убийстве членов своей семьи, пишет портал «Лайф».

Уточняется, что причиной конфликта стал спор из-за части гаража. Инцидент произошел 29 ноября.

Сообщается, что пенсионер пришел в гости к 63-летней троюродной сестре, где у родственников возникла ссора из-за наследства. Дело в том, что мужчина пенсионер претендовал на дополнительную часть гаража и денежная компенсация его не устроила.

Недовольный родственник застрелил насмерть из охотничьего ружья в сестру и ее 64-летнего мужа.

Отметим, что злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, сейчас он находится в реанимации.

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