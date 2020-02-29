Пенсионер убил школьницу молотком на Кубани и закопал ее тело

Правоохранительные органы задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в убийстве ребенка в Краснодарском крае. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

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Сообщается, что в январе 2020 года на стенах зданий и гаражей появились сразу несколько нарисованных схем. На них было указано, где искать тело 8-летней девочки, которая пропала еще 4 года назад. Выяснилось, что их оставил вероятный преступник.

По предварительной версии, в 2016 году пенсионер ударил молотком по голове школьницу, которая несколько раз забежала к нему во двор и якобы отвлекла от работы. Она скончалась. Тогда злоумышленник вывез тело в другой город и закопал.